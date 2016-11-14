 Suk formasını geri istiyor – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Suk formasını geri istiyor

    Suk formasını geri istiyor

    Ligin ilk haftalarında teknik direktör Ersun Yanal'ın 11'de görevlendirdiği ancak son haftalarda kulübeye çektiği Suk, idmanlardaki temposuyla dikkat çekiyor.

    N'doye, Muhammet Demir ve Sheidaev ile forma rekabetine giren Suk'un ikinci bir fırsatı tepmek istemediği, bunun için de kendisini hazır tuttuğu kaydedildi.

    TAKIM OTOBÜSÜ YENİLENİYOR
    Trabzonspor, 2010'dan itibaren hizmet veren takım otobüsünü yenileme kararı aldı. Yenileme işlemi için bir firmayla anlaşan bordo-mavili takımın yeni otobüsünün kısa süre içerisinde tanıtılacağı belirtildi. En son standartlara sahip olacak yeni otobüsün sponsorluk anlaşmasıyla alınacağı öğrenildi.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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