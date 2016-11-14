O da teklife sıcak bakıyor
Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici'nin sözleşmesini kısa sürede uzatmayı hedefliyor.
Bordo-mavili kulübün yönetiminin Ekici'nin sözleşmesinin uzatılması konusunda 3 yıllık bir teklif sunduğu ve başarılı futbolcunun da düşünmek için süre istediği belirtildi.
Trabzonspor yönetiminin de teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda oyuncuyla başlattığı görüşmeleri de devre arasında girmeden sonuçlandırarak bu konuyu tamamlamak istediği kaydedildi.
Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Ekici ile yaptıkları görüşmeyi doğrulayarak, "İç transferde sadece Mehmet Ekici'nin sözleşmesi bitiyor. Mehmet, bizim değerli bir futbolcumuz. Hocamız da onun takımda kalmasını istiyor. Biz onun uzun yıllar Trabzonspor'a katkı sağlamasını, kalmasını arzu ediyoruz. Trabzonsporlu Mehmet Ekici olarak hep anılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:54
- Sağ bek düşündürüyor
Toplam 5
Yorum
linnes tabiki linnes kiside topçu deil
- Marcel Sabitzer sürprizi
Toplam 1
Yorum
sanane Bitirici forvet lazim!!!!!!! Yine eski transfer taktigine döndü Besiktas. Elimizde o kadar cok orta saha oyuncumuz var. Golleri kaleci mi atacak, malzemeci mi atacak, arkadas???
- Taraftar: Haydi başkanım
Toplam 5
Yorum
motta61 sen iho nun oğlusun sanırım ; 120 milyon borç 800 milyon olmuş iho döneminde bide yiyicilikten de bahsediyorsun hayırlı yemeler
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