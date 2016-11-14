 O da teklife sıcak bakıyor – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    O da teklife sıcak bakıyor

    O da teklife sıcak bakıyor

    Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici'nin sözleşmesini kısa sürede uzatmayı hedefliyor.

    Geçen hafta kulüp başkanı Muharrem Usta, kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya gelen bordo-mavili futbolcunun Trabzonspor ile sözleşmesinin uzatılması konusuna sıcak baktığı öğrenildi.

    Bordo-mavili kulübün yönetiminin Ekici'nin sözleşmesinin uzatılması konusunda 3 yıllık bir teklif sunduğu ve başarılı futbolcunun da düşünmek için süre istediği belirtildi.

    Trabzonspor yönetiminin de teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda oyuncuyla başlattığı görüşmeleri de devre arasında girmeden sonuçlandırarak bu konuyu tamamlamak istediği kaydedildi.

    Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Ekici ile yaptıkları görüşmeyi doğrulayarak, "İç transferde sadece Mehmet Ekici'nin sözleşmesi bitiyor. Mehmet, bizim değerli bir futbolcumuz. Hocamız da onun takımda kalmasını istiyor. Biz onun uzun yıllar Trabzonspor'a katkı sağlamasını, kalmasını arzu ediyoruz. Trabzonsporlu Mehmet Ekici olarak hep anılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.



    Kaynak: AA
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:54
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