Kaputska'yı alın

Adrian Mierzejewski eski takımı Trabzonspor’a öneride bulundu. 3.2 milyon euro’ya Al Nassr’a satılan Adrian, sezon başında Galatasaray’ın transfer etmek istediği 19 yaşındaki orta saha Bartosz Kapustka’yı kiralık olarak bordo-mavili takıma getirebileceği bildirdi

Devre arasında 3-4 transfer yapacak olan Trabzonspor'a eski futbolcusu Adrian Mierzejewski, Galatasaray'ın geçen sezon ısrarla istediği Bartosz Kapustka'yı önerdi. Trabzonspor, Adrian'ı 3.2 milyon euro'ya Al Nassr takımına satmıştı. Polonyalı orta sahanın sezon başında bordo-mavili takıma dönme olasılığı doğmuştu. Anlaşma olmasa da Adrian'ın eski takımıyla bağları hiç kopmadı. Bir süredir 10 numara arayışlarına giren Karadeniz ekibine sürpriz teklif ise yine Polonyalı oyuncudan geldi.



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Adrian, G.Saray'ın sezon başında ısrarla istediği Bartosz Kapustka'yı önerdi. 9 milyon euro'ya Leicester'a giden 19 yaşındaki vatandaşının kiraya verileceğini Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'la paylaşan Adrian, istenmesi durumunda ikna konusunda Trabzonspor'a yardımcı olma sözü verdi. İngiliz ekibi ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Kapustka, şu ana kadar A takım ile hiç maça çıkamadı. Leicester City U23 Takımı ile 4 karşılaşmada forma giyen ve 1 gol kaydeden 1.79 boyundaki orta sahanın tecrübe kazanabilmek için Trabzonspor'a 'Evet' diyebileceği vurgulanıyor. Daha önce Cracovia Krakow'da oynayan Kapustka, 65 maçta 8 kez fileleri sarsmış ve 12 de asist yapmıştı.