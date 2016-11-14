Kaputska'yı alın
Adrian Mierzejewski eski takımı Trabzonspor’a öneride bulundu. 3.2 milyon euro’ya Al Nassr’a satılan Adrian, sezon başında Galatasaray’ın transfer etmek istediği 19 yaşındaki orta saha Bartosz Kapustka’yı kiralık olarak bordo-mavili takıma getirebileceği bildirdi
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Adrian, G.Saray'ın sezon başında ısrarla istediği Bartosz Kapustka'yı önerdi. 9 milyon euro'ya Leicester'a giden 19 yaşındaki vatandaşının kiraya verileceğini Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'la paylaşan Adrian, istenmesi durumunda ikna konusunda Trabzonspor'a yardımcı olma sözü verdi. İngiliz ekibi ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Kapustka, şu ana kadar A takım ile hiç maça çıkamadı. Leicester City U23 Takımı ile 4 karşılaşmada forma giyen ve 1 gol kaydeden 1.79 boyundaki orta sahanın tecrübe kazanabilmek için Trabzonspor'a 'Evet' diyebileceği vurgulanıyor. Daha önce Cracovia Krakow'da oynayan Kapustka, 65 maçta 8 kez fileleri sarsmış ve 12 de asist yapmıştı.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
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