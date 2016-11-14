Teknik direktör Ersun Yanal, 25 kişilik futbolcu kadrosuna sahip Trabzonspor'da ligin ilk 10 haftasında 19 oyuncusuna forma şansı verdi, bunların arasında en çok süre alanlar ise 10 maç boyunca sahada tutulan Onur ile Durica oldu.
EN GOLCÜ İKİLİ
FIRTINA'da ligin ilk 10 haftasında atılan 7 golün 4'ü Onazi ve Yusuf Erdoğan'dan geldi. Onazi ve Yusuf 2'şer gol kaydederek ligde takımı adına en golcü isimler oldu, Mehmet Ekici, Uğur Demirok ve Dame N'doye de birer gol kaydederek skora katkı sağladı.
ŞANS BULAMADILAR
Kaleci Esteban'ın yanı sıra Furkan Taş, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Sheidaev gibi genç oyuncuların ligde şans bulamadığı Fırtına'da, diğer 13 futbolcu ise 700 dakikanın altında kaldı. Akakpo 2 maçta 3 dakika ve İbanez ise 4 maçta 122 dakika ile en az sahada kalan oyuncuların başında yer aldı.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:32
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
İstikrarın adı Onur ve Durica haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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