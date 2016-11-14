 İstikrarın adı Onur ve Durica – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    İstikrarın adı ve

    İstikrarın adı Onur ve Durica

    Teknik direktör Ersun Yanal, 25 kişilik futbolcu kadrosuna sahip Trabzonspor'da ligin ilk 10 haftasında 19 oyuncusuna forma şansı verdi, bunların arasında en çok süre alanlar ise 10 maç boyunca sahada tutulan ile oldu.

    Yanal, ve 'nın ardından Mehmet Ekici'ye 838 dakika, Okay'a 725 dakika, Zeki'ye 720 dakika şans tanıdı.

    EN GOLCÜ İKİLİ
    FIRTINA'da ligin ilk 10 haftasında atılan 7 golün 4'ü Onazi ve Yusuf Erdoğan'dan geldi. Onazi ve Yusuf 2'şer gol kaydederek ligde takımı adına en golcü isimler oldu, Mehmet Ekici, Uğur Demirok ve Dame N'doye de birer gol kaydederek skora katkı sağladı.

    ŞANS BULAMADILAR
    Kaleci Esteban'ın yanı sıra Furkan Taş, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Sheidaev gibi genç oyuncuların ligde şans bulamadığı Fırtına'da, diğer 13 futbolcu ise 700 dakikanın altında kaldı. Akakpo 2 maçta 3 dakika ve İbanez ise 4 maçta 122 dakika ile en az sahada kalan oyuncuların başında yer aldı.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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