 Hibrit çim ekimi başladı – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Hibrit çim ekimi başladı

    Hibrit çim ekimi başladı

    TOKİ Başkanı , Akyazı STadı'nda incelemelerde bulundu.

    Turan, "Toplam 8 bin 400 metrekare çimin serme işlemi bitti. Hibrit çim işlemine başlayacağız. Bu işlemi de 10 gün içerisinde bitireceğiz. Skorbord, koltuklar, elektrik mekanizması tamam. Son rötuşların ardından Avrupa'nın en modern statlarından biri hazır hale gelecek" dedi. Bu arada İngiltere'den gelen 6 kişilik özel ekip dün hibrit çim ekim işine başladı.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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