 Forma dağıttılar – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Forma dağıttılar

    Forma dağıttılar

    İçişleri Bakanı ve Başkan , İstanbul Araklılar Derneği’nin Trabzonspor forma dağıtım törenine katıldılar

    İçişleri Bakanı ve Başkan , İstanbul Araklılar Derneği'nin düzenlediği Trabzonspor forma dağıtım törenine katıldı. Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen forma dağıtım töreninde Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydiner de yer aldı. Başkan Aydıner, Bakan Soylu'yu salon girişinde karşıladı. Bordo-mavili taraftarlar Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya yoğun ilgi gösterirken, bol bol da fotoğraf çektiler. Usta, burada taraftara, "Akyazı Stadı'nın açılışı ile birlikte yeni bir sayfa açacağız. Merak etmeyin, kısa sürede özlenen takım ortaya çıkacak. Teknik direktörümüz Ersun Yanal'a güvenimiz tam. Ara dönemde eksik yerlerimize de takviyeler yapacağız" ifadesini kullandı.

    HALİSDEMİR UNUTULMAZ
    Trabzonspor'un 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir'in köyüne yaptığı malzeme yardımı ulaştı. Yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, "Şehidimiz Ömer Halisdemir'in doğduğu yer olan Çukurkuyu kasabası spor kulübüne Trabzonspor olarak yaptığımız malzeme desteği ellerine ulaştı. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ömer Halisdemir'in bize emaneti olan her şeye sahip çıkacağız" dedi.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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