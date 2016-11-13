 Yeni bir başlangıç – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Yeni bir başlangıç

    Yeni bir başlangıç
    derbisinde Quaresma'nın sert müdahalesiyle sakatlanan 'dan müjde. Yusuf, Antalyaspor maçında oynayabileceğini açıkladı. Takımla çalışan 24 yaşındaki orta saha, "Talihsiz bir andı. İnşallah tekrarı olmaz. Kendimi iyi hissediyorum. maçı ile yeni bir başlangıç yapacağız" dedi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:46
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