 Yanal’dan taraftara çağrı – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Yanal’dan taraftara çağrı

    Yanal’dan taraftara çağrı
    Teknik direktör , taraftarlara çağrıda bulundu. Tecrübeli hoca, "Trabzonspor'un size çok ihtiyacı var. Yepyeni bir statta büyük bir coşkuyla 50. yıla 'merhaba' diyoruz. Kombine ve formalarınızı alın, kulübünüze sahip çıkın" diye konuştu. Geçmiş dönemlere oranla bu kez evini de Trabzon'da taşıyan Yanal, saha sonuçlarını da olumluya çevirerek, camianın desteğini tam olarak arkasına almayı istiyor.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:54
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