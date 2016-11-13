 U-21’lere fark büyük fark: 6-1 – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    U-21’lere fark büyük fark: 6-1

    U-21’lere fark büyük fark: 6-1
    milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı U21 takımıyla hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. 'nde oynanan ve A takımın 6-1 kazandığı maçta golleri İbanez, N'Doye, Suk, Uğur, Aytaç ve Yusuf Erdoğan kaydetti. Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncuların performansından memnun kalırken, özellikle yakalanan pozisyonların değerlendirilmesi konusunda uyarı yaptı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
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