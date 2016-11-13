Tablo tersine dönecek

Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Fırtına, attığı 7 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü. Sadece 11 puan toplayan Karadeniz ekibinde bu tabloyu tersine çevirip hızla yükselmenin planı yapılıyor.