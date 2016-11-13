 Tablo tersine dönecek – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Tablo tersine dönecek

    Tablo tersine dönecek
    Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Fırtına, attığı 7 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü. Sadece 11 puan toplayan Karadeniz ekibinde bu tabloyu tersine çevirip hızla yükselmenin planı yapılıyor.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
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