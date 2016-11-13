 Kupa programı – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Kupa programı

    Kupa programı
    grup maçları 1. hafta programı açıklandı. ilk maçında 1 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da ile 'nda karşılaşacak. Fırtına; Konya, Gümüşhane ve Kızılcabölükspor ile H Grubu'nda yer alıyor.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:46
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