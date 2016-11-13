 Kaan’ı tanımam – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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HEPSİ
    13 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kaan’ı tanımam

    Kaan’ı tanımam
    Fırtına'nın Düsseldorf'un stoperi Kaan Ayhan ile imza aşamasına geldiği sırada 'da kiralık oynayan Sefa Yılmaz'ın "Gelme" sözleriyle bu işin bittiği gündeme bomba gibi düşmüştü. Yılmaz, "Ben Kaan'ı tanımıyorum bile. Tamamen yalan" dedi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:47
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