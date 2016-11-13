 İlk tercih Lasogga – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    İlk tercih Lasogga

    İlk tercih Lasogga

    Golcü sıkıntısını çözmek isteyen Fırtına’da 24 yaşındaki Alman yıldızı transfer etme işini Başkan Yardımcısı üstlendi. Bu futbolcuda pürüz çıkarsa rota ’a dönecek.

    Forvet hattında büyük sıkıntı çeken Trabzonspor, yeni golcü için ocak ayını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Ramil Sheidaev, Muhammet Demir, Suk geride kalan karşılaşmalrada golle tanışmazken; N'Doye ise sadece 1 gol atabildi. Kadroya katılacak golcü işini Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın üstlendi. Aydın'ın hedefi ise Pierre-Michel Lasogga. Ersun Yanal ve scout ekibinin verdiği raporlar doğrultusunda Aydın, Lasogga için ilk teması menajerliğini yapan annesi Kerstin ile kurmuştu. 1.89'luk dev Alman golcünün anlaşma olması durumunda 'a gelmeye sıcak bakabileceğini aktarması ile kulübü Hamburg ile temaslar kuruldu.

    2019'DA SONA ERECEK
    Bordo-mavililer, piyasa değeri 4 milyon euro olan 24 yaşındaki Lasogga'yı ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralamak için hamle yapacak. Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız bu sezon 11 maçta 1 gol attı. İlk tercihi Lagossa olan Fırtına'nın listesinde Alaves'in Venezuelalı golcüsü Christian Santos da var. 28 yaşındaki forvet sezon başında da gündeme gelmiş ama Alaves'e imza atmıştı. 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Santos, 7 karşılaşmada 1 defa ağları sarstı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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