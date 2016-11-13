 ‘Gerekeni yapacağız’ – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    ‘Gerekeni yapacağız’

    ‘Gerekeni yapacağız’
    Başkan Yardımcısı , devre arasında gerekli takviyeleri yapacaklarını söyledi. Aydın, "Taraftarımız merak etmesin. Gerekeni yapacağız. Hocamız ve başkanımızla sürekli müzakere yapıyoruz" diye konuştu.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:48
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