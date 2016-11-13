 Forvetlere terapi – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Forvetlere terapi

    Forvetlere terapi
    'de ilk 10 haftada sadece 7 gol atan Fırtına'da bu gollerin sadece biri forvetlerden geldi. Ligde 9 maçta 486 dakika forma giyen Suk ile 5 maçta 352 dakika süre alan Muhammet Demir henüz gol atma başarısı gösteremedi. 5 maçta forma giyen ve 313 dakika sahada kalan N'Doye ise Karadeniz ekibinin tek golünü kaydetti. Genç oyuncu Sheidaev ise ilk 10 haftada forma şansı bulamadı. Ersun Yanal'ın forvet oyuncuları ile yakından ilgilendiği ve öğrencilerinin motivasyonunu artırmaya çalıştığı belirtildi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:42
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