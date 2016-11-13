Fırtına'nın en istikrarlısı Onur ve Durica
Spor Toto Süper Lig’de ilk 10 haftada Trabzonspor’da Onur ve Durica en çok süre alan, Yusuf Erdoğan ile Onazi ise en golcü isimler oldu.
Teknik direktör Ersun Yanal, 25 kişilik futbolcu kadrosuna sahip Trabzonspor'da ligin ilk 10 haftasında 19 oyuncusuna forma şansı verdi, bunların arasında en çok süre alan oyuncular ise, 10 maç boyunca sahada tutulan Onur Recep Kıvrak ile Jan Durica oldu. Yanal, Onur ve Durica'nın ardından Mehmet Ekici'ye 10 maçta 838 dakika, Okay Yokuşlu'ya 10 maçta 725 dakika, Zeki Yavru ile Uğur Demirok'a da 8'er maçta 720'şer dakika şans tanıdı.
YENİLERDE EN AZ SÜRE ALAN İBANEZ İLE SHEİDAEV
Esteban Alvarado'nun yanı sıra Furkan Taş, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Ramil Sheidaev gibi genç oyuncuların ligde şans bulamadığı bordo mavililerde, diğer 13 futbolcu ise 700 dakikanın altında sahada kaldı. Trabzonspor'da lig maçlarında forma giyen oyuncular arasında Serge Akakpo 2 maçta 3 dakika ve Luis İbanez ise 4 maçta 122 dakika ile en az sahada kalan oyuncuların başında yer aldı. Sezon başında takıma katılan futbolcular arasında ligde forma şansı bulamayan Sheidaev'in yanı sıra İbanez de en az süre alan isim oldu.
EN GOLCÜLER YUSUF VE ONAZİ
Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig'in ilk 10 haftasında atılan 7 golün 4'ü Ogenyi Onazi ve Yusuf Erdoğan'dan geldi. Bordo mavililerde Onazi ve Yusuf 2'şer gol kaydederek ligde takımı adına en golcü isimler oldu, Mehmet Ekici, Uğur Demirok ve Dame N'doye de birer gol kaydederek skora katkı sağladı.
KULÜP OTOBÜSÜ YENİLENİYOR
Trabzonspor'un kara yolu seyahatlerinde kullandığı kulüp otobüsü yenileniyor. Bordo mavili kulübün kulüp otobüsünü yenileme konusunda bir şirketle anlaştığı ve kısa sürede yeni otobüsün kulübün hizmetine sunulacağı belirtildi. Ayrıca var olan otobüslerin de önümüzdeki günlerde dizayn edilerek yeni görünüme kavuşturulacağı öğrenildi.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:04
- Olcay Şahan’a şok tepki
Toplam 3
Yorum
ümit özkan her zaman yeteneksiz ve kabiliyetsizdin koşarak kapatıyordun artık onada gücün kalmadı takke düştü kel göründü
- Yanal’dan taraftara çağrı
Toplam 2
Yorum
ahmet çamur takım fb dir onun içinmi avrupada rezil oluyosunuz
- Ekici kalacak
Toplam 3
Yorum
isminiz mehmet ekici trabzonspora faydalı olan futbolcu bu tarz futbolcularla uzun vadeli sözleşme yapılmalı
Fırtına'nın en istikrarlısı Onur ve Durica haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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