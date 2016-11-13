Fırtına'nın en istikrarlısı Onur ve Durica

Teknik direktör Ersun Yanal, 25 kişilik futbolcu kadrosuna sahip Trabzonspor'da ligin ilk 10 haftasında 19 oyuncusuna forma şansı verdi, bunların arasında en çok süre alan oyuncular ise, 10 maç boyunca sahada tutulan Onur Recep Kıvrak ile Jan Durica oldu. Yanal, Onur ve Durica'nın ardından Mehmet Ekici'ye 10 maçta 838 dakika, Okay Yokuşlu'ya 10 maçta 725 dakika, Zeki Yavru ile Uğur Demirok'a da 8'er maçta 720'şer dakika şans tanıdı.



YENİLERDE EN AZ SÜRE ALAN İBANEZ İLE SHEİDAEV

Esteban Alvarado'nun yanı sıra Furkan Taş, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Ramil Sheidaev gibi genç oyuncuların ligde şans bulamadığı bordo mavililerde, diğer 13 futbolcu ise 700 dakikanın altında sahada kaldı. Trabzonspor'da lig maçlarında forma giyen oyuncular arasında Serge Akakpo 2 maçta 3 dakika ve Luis İbanez ise 4 maçta 122 dakika ile en az sahada kalan oyuncuların başında yer aldı. Sezon başında takıma katılan futbolcular arasında ligde forma şansı bulamayan Sheidaev'in yanı sıra İbanez de en az süre alan isim oldu.



EN GOLCÜLER YUSUF VE ONAZİ

Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig'in ilk 10 haftasında atılan 7 golün 4'ü Ogenyi Onazi ve Yusuf Erdoğan'dan geldi. Bordo mavililerde Onazi ve Yusuf 2'şer gol kaydederek ligde takımı adına en golcü isimler oldu, Mehmet Ekici, Uğur Demirok ve Dame N'doye de birer gol kaydederek skora katkı sağladı.



KULÜP OTOBÜSÜ YENİLENİYOR

Trabzonspor'un kara yolu seyahatlerinde kullandığı kulüp otobüsü yenileniyor. Bordo mavili kulübün kulüp otobüsünü yenileme konusunda bir şirketle anlaştığı ve kısa sürede yeni otobüsün kulübün hizmetine sunulacağı belirtildi. Ayrıca var olan otobüslerin de önümüzdeki günlerde dizayn edilerek yeni görünüme kavuşturulacağı öğrenildi.