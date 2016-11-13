Ekici kalacak
Sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki orta saha dün Başkan Usta ile görüştü ve büyük oranda anlaşma sağlandı.
76 KARŞILAŞMADA 16 GOL, 18 ASİST
2014 yılında Werder Bremen'den 1.5 milyon euro'ya transfer edilen Mehmet Ekici yıllık 1.4 milyon euro alıyor. Özellikle attığı müthiş frikiklerle dikkat çeken 26 yaşındaki orta saha, bordomavili forma ile 76 maçta 16 gol attı, 18 de asist yaptı.
ÖZEL HABER / Yunus Emre SEL
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:42
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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