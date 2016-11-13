 Ekici kalacak – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Ekici kalacak

    Ekici kalacak

    Sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki orta saha dün Başkan Usta ile görüştü ve büyük oranda anlaşma sağlandı.

    bir taraftan devre arası için dış transfer çalışmaları sürdürürken; bir yandan da iç transferde çalışmalarına hız verdi. 2.5 yıldır bordo-mavili formayı giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan görüşmelerde ilk sırayı aldı. İlk olarak FOTOMAÇ'ın duyurduğu, "Mehmet Ekici ile yeniden anlaşılacak" haberinin ardından Başkan ve teknik direktör , dün Mehmet Ekici ile bir araya geldi. Bu görüşmede Ekici'ye en az iki yıllık daha sözleşme önerilirken, Yanal da tecrübeli oyuncuyla çalışmaktan duyduğu keyfi dile getirdi. Oldukça olumlu geçen görüşme de kesin bir anlaşma sağlanamazken, devre arasına kadar bir görüşme daha yapılması kararlaştırıldı. Mehmet Ekici'nin de, Trabzon'da yaşamaktan ve Trabzonspor'da oynamaktan oldukça mutlu olduğunu vurguladığı öğrenildi.

    76 KARŞILAŞMADA 16 GOL, 18 ASİST
    2014 yılında Werder Bremen'den 1.5 milyon euro'ya transfer edilen Mehmet Ekici yıllık 1.4 milyon euro alıyor. Özellikle attığı müthiş frikiklerle dikkat çeken 26 yaşındaki orta saha, bordomavili forma ile 76 maçta 16 gol attı, 18 de asist yaptı.

    ÖZEL HABER / Yunus Emre SEL
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:42
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