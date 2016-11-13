 Durica ve Bero güldü – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    ve güldü

    Durica ve Bero güldü
    F Grubu'nda önceki gece 'nın Litvanya'yı 4-0 mağlup ettiği maçta Durica 90 dakika forma giyerken; ilk kez milli takıma davet edilen Bero son dakikada girdi. Genç forvet Sheidaev ise Azerbaycan forması ile 45 dakikada oynadığı maçta Kuzey İrlanda'dan fark yedi: 0-4.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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