Akyazı Stadı'nda çim serimi bitti

Turan, yaptığı açıklamada, Trabzon Akyazı Spor Kompleksi'nde yürütülen çalışmaları yerinde incelediğini belirterek, Akyazı Stadı'nda sona gelindiğini ifade etti.

Saha zemininde çimlendirme çalışmasının tamamlandığına dikkati çeken Turan, "Toplam 8 bin 400 metrekare çimin serme işlemi bitti. Saha zemininde hibrit çim işlemine başlayacağız. Bu işlemi de 10 gün içerisinde bitireceğiz. Stadımızdaki son çalışmaları tamamlamak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz." diye konuştu.

Turan, stadyum içerisinde devam eden çalışmaların da son aşamaya geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnce imalat işlerini de hızlandırdık. Stadyum içerisinde bulunacak skorboardları yerleştirdik. Stadın koltuklarının tribünlere yerleştirilmesi işlemini de tamamladık. Elektrik mekanizması, çevre düzenlemesi ve peyzaj yapımı da tamamlanma aşamasına geldi. Son rötuşların ardından stadımız hazır hale gelecek."

"TÜRKİYE'NİN GÖZ BEBEĞİ OLACAK"

Akyazı Spor Kompleksi'nin Türkiye'nin göz bebeği olacağını dile getiren Turan, "Akyazı Stadımız birçok özelliği ile ilkleri barındırıyor. Türkiye mühendislik hayatı açısından da çok önemli bir eserdir. Sadece stat yapmıyoruz, mühendislik açısından da çok güzel bir eser inşa ettik. Dolayısıyla Trabzonsporumuza, ülkemize güzel bir stadyum yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, Akyazı Spor Kompleksi'nin 400 dönümlük alanda inşa edildiğini ve yaklaşık 200 dönüm yeşil alanının bulunduğunu kaydederek, Akyazı Spor Kompleksi'nin içerisinde barındırdığı sosyal donatıların, Trabzonlular için yeni bir yaşam alanı olacağını kaydetti.

Akyazı Spor Kompleksi'nin, Avrupa'nın en modern tesisleri arasında olacağına da dikkati çeken Turan, "Kompleksimizin içerisinde 2 suni ve 5 doğal çim saha bulunmaktadır. Ayrıca kamp eğitim merkezi ve 1 İl Gençlik Spor Merkezi bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.