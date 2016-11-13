 Acele etmeyeceğiz – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Acele etmeyeceğiz

    Acele etmeyeceğiz

    Akyazı Sorumlusu , “Stadı eksiksiz açmak istiyoruz. Devir işlemleri de var. Antalya maçına yetişmeyecek” dedi.

    'un Akyazı Koordinatörü Gökhan Saral, "Eksiksiz bir stat devralmak istiyoruz. Bu yüzden işi aceleye getirmeyeceğiz" dedi. Resmi açılışın planlandığı gibi 18 Aralık'ta yapılacağını ama Antalyaspor maçının Akyazı'da oynanmasının uygun olmadığını ifade eden Saral, şunları söyledi: "TOKİ'nin çalışmaları devam ediyor. Ardından devir işlemlerinin yapılması için de bir süreç gerekli. Bu kadar bekledik, son dakikaya sıkıştırıp taraftara kötü bir görüntü izletmek, stadı eksiklerle açmak istemiyoruz. Akyazı'ya geçiş için Antalyaspor maçının uygun olmadığı görülüyor." Fırtına, Antalya maçı sonrası Gençlerbirliği ve Kayseri deplasmanlarına gideceği için açılış 14. haftadaki Adanaspor sınavına kalıyor.

    ŞEHRE FARKLI BİR HAVA KATTI
    Akyazı Stadı'nın ışıklandırma sistemi denenmeye devam ediyor. Herhangi bir sıkıntının bulunmadığı ışıklandırma sistemi şehre çok farklı bir hava katarken, bu görüntü bordo-mavili taraftarlarda da heyecan yarattı. Çim serimi de dün tamamlandı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:51
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