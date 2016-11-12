Yusuf ucuz kurtuldu

Trabzonspor'un doktoru Op.Dr. Ufuk Şentürk, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Yusuf Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Futbolcumuzda, posttravmatik kemik iliği ödemi, diz eklemi efüzyonu, şiddetli yumuşak doku zedelenmesi, pretibial cilt defekti ve ayak bileği dış yan bağ zorlanması mevcuttu. Sakatlanmasının hemen ardından kendisine saha içinde koruyucu ve buz tedavisi uygulanmıştır. Futbolcumuz bu sert müdahale nedeniyle kaval kemiğinin kırılmasını şans eseri ucuz atlatmış, tedaviye de hızlı bir şekilde cevap vermiştir" denildi.