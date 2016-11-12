 Yeniden Narsingh – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Yeniden Narsingh

    Yeniden Narsingh

    Sağ bek Richards'ı kadrosuna katmaya kararlı olan bordo-mavililerin hücum hattı için düşündüğü isim ise PSV'nin Hollandalı yıldızı ...

    Hollanda'nın güçlü ekibinde 5 yıldır forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun takımıyla sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Trabzonspor'un avantajı. Surinam asıllı Hollandalı, PSV ile 152 maça çıktı. 26 gol atan 1.75 boyundaki forvet, 31 de asist yaptı. Sağ kanatta da oynayabilen Narsing sezon başında alınamamıştı. Bu futbolcuda sıkıntı çıkması halinde ise bordo-mavili yönetimin, Çaykur Rizesporlu Kwueke için harekete geçeceği öne sürülüyor. 29 yaşındaki Kwueke, Trabzonspor maçında 2 golle yıldızlaşmıştı.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:17
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