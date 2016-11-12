Yeniden Narsingh
Sağ bek Richards'ı kadrosuna katmaya kararlı olan bordo-mavililerin hücum hattı için düşündüğü isim ise PSV'nin Hollandalı yıldızı Luciano Narsingh...
Hollanda'nın güçlü ekibinde 5 yıldır forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun takımıyla sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Trabzonspor'un avantajı. Surinam asıllı Hollandalı, PSV ile 152 maça çıktı. 26 gol atan 1.75 boyundaki forvet, 31 de asist yaptı. Sağ kanatta da oynayabilen Narsing sezon başında alınamamıştı. Bu futbolcuda sıkıntı çıkması halinde ise bordo-mavili yönetimin, Çaykur Rizesporlu Kwueke için harekete geçeceği öne sürülüyor. 29 yaşındaki Kwueke, Trabzonspor maçında 2 golle yıldızlaşmıştı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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