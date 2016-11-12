Yeni bir sayfa aç
Geçtiğimiz sezon büyük umutlar ile alınan ama şu ana dek beklentilerin altında kalan Muhammet Demir için teknik direktör Ersun Yanal harekete geçti. Yanal'ın Demir'e, "Her futbolcunun inişli-çıkışlı dönemleri olabilir. Milli arada yeni bir sayfa aç. Gollerini özledik" dediği belirtildi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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