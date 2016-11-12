Geçtiğimiz sezon büyük umutlar ile alınan ama şu ana dek beklentilerin altında kalan Muhammet Demir için teknik direktör Ersun Yanal harekete geçti. Yanal'ın Demir'e, "Her futbolcunun inişli-çıkışlı dönemleri olabilir. Milli arada yeni bir sayfa aç. Gollerini özledik" dediği belirtildi.