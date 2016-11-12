 Yeni bir sayfa aç – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Yeni bir sayfa aç

    Yeni bir sayfa aç
    Geçtiğimiz sezon büyük umutlar ile alınan ama şu ana dek beklentilerin altında kalan Muhammet Demir için teknik direktör Ersun Yanal harekete geçti. Yanal'ın Demir'e, "Her futbolcunun inişli-çıkışlı dönemleri olabilir. Milli arada yeni bir sayfa aç. Gollerini özledik" dediği belirtildi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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