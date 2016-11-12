Usta’dan taraftara mesaj

Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, taraftara seslendi.

Usta, Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran Trabzonsporlu taraftarların yer aldığı bir videoyu twitter hesabından paylaşarak, "Bu günleri tekrar yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İnanan milyonlarla engebeli yolları aşıp hedefe varacağız" ifadelerini kullandı.



ŞEHİT SAFİTÜRK İÇİN MESAJ

Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK terör örgütü tarafından kaymakamlık binasına düzenlenen kalleş saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Kaymakam Fatih Safitürk için Trabzonspor taziye mesajı yayınladı: "Kaymakam Fatih Safitürk'ün şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Safitürk'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."