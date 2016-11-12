Usta’dan taraftara mesaj
Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, taraftara seslendi.
Usta, Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran Trabzonsporlu taraftarların yer aldığı bir videoyu twitter hesabından paylaşarak, "Bu günleri tekrar yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İnanan milyonlarla engebeli yolları aşıp hedefe varacağız" ifadelerini kullandı.
ŞEHİT SAFİTÜRK İÇİN MESAJ
Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK terör örgütü tarafından kaymakamlık binasına düzenlenen kalleş saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Kaymakam Fatih Safitürk için Trabzonspor taziye mesajı yayınladı: "Kaymakam Fatih Safitürk'ün şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Safitürk'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
ŞEHİT SAFİTÜRK İÇİN MESAJ
Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK terör örgütü tarafından kaymakamlık binasına düzenlenen kalleş saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Kaymakam Fatih Safitürk için Trabzonspor taziye mesajı yayınladı: "Kaymakam Fatih Safitürk'ün şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Safitürk'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
Usta’dan taraftara mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.