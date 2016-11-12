 Taraftarın takımıyız – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Taraftarın takımıyız

    Taraftarın takımıyız

    N’Doye: Trabzonspor bu şehrin takımıdır. Akyazı Stadı ile onların sesini daha çok duymak istiyorum. Hamsi en sevdiğim balık oldu

    Trabzonspor'un forveti N'Doye, takım ve şehir hakkında önemli açıklamalar yaptı.
    Takım olarak gelecek yıla hazırlandıklarını vurgulayan N'Doye'nin konuşmalarının özeti:
    - Daha önce Durica ile birlikte 3 yıl forma giymiştik.
    Birbirimizi tanıyoruz. Şimdi tüm takımla aynı şekilde birbirimize yakın olup bunu başardığımızda gelecek yıl her şey daha iyi olacak.
    - Akyazı çok güzel bir stat oldu.
    Taraftarlarımızın sesini daha fazla duyacağımızı ümit ediyorum.
    - Kariyerimi güzel şekilde ilerletmek için Trabzonspor'dayım. Kesinlikle para benim için ikinci planda.
    -Trabzonspor bu şehrin, taraftarların takımıdır.
    Biraz daha sabırlı olmalılar.
    - Dışarıda yemek yediğimde en çok hamsiyi tercih ediyorum.


    Yüzüğü ilgi çekti
    'nin Trabzonspor'un resmi sitesinden yayınlanan fotoğraflarındaki yüzüğü büyük ilgi gördü. Senegalli forvetin, bayrağımızın sembolü olan ay-yıldızlı yüzük takması büyük beğeni topladı.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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