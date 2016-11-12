Taraftarın takımıyız
N’Doye: Trabzonspor bu şehrin takımıdır. Akyazı Stadı ile onların sesini daha çok duymak istiyorum. Hamsi en sevdiğim balık oldu
Trabzonspor'un forveti N'Doye, takım ve şehir hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Takım olarak gelecek yıla hazırlandıklarını vurgulayan N'Doye'nin konuşmalarının özeti:
- Daha önce Durica ile birlikte 3 yıl forma giymiştik.
Birbirimizi tanıyoruz. Şimdi tüm takımla aynı şekilde birbirimize yakın olup bunu başardığımızda gelecek yıl her şey daha iyi olacak.
- Akyazı çok güzel bir stat oldu.
Taraftarlarımızın sesini daha fazla duyacağımızı ümit ediyorum.
- Kariyerimi güzel şekilde ilerletmek için Trabzonspor'dayım. Kesinlikle para benim için ikinci planda.
-Trabzonspor bu şehrin, taraftarların takımıdır.
Biraz daha sabırlı olmalılar.
- Dışarıda yemek yediğimde en çok hamsiyi tercih ediyorum.
Yüzüğü ilgi çekti
Dame N'Doye'nin Trabzonspor'un resmi sitesinden yayınlanan fotoğraflarındaki yüzüğü büyük ilgi gördü. Senegalli forvetin, bayrağımızın sembolü olan ay-yıldızlı yüzük takması büyük beğeni topladı.
Takım olarak gelecek yıla hazırlandıklarını vurgulayan N'Doye'nin konuşmalarının özeti:
- Daha önce Durica ile birlikte 3 yıl forma giymiştik.
Birbirimizi tanıyoruz. Şimdi tüm takımla aynı şekilde birbirimize yakın olup bunu başardığımızda gelecek yıl her şey daha iyi olacak.
- Akyazı çok güzel bir stat oldu.
Taraftarlarımızın sesini daha fazla duyacağımızı ümit ediyorum.
- Kariyerimi güzel şekilde ilerletmek için Trabzonspor'dayım. Kesinlikle para benim için ikinci planda.
-Trabzonspor bu şehrin, taraftarların takımıdır.
Biraz daha sabırlı olmalılar.
- Dışarıda yemek yediğimde en çok hamsiyi tercih ediyorum.
Yüzüğü ilgi çekti
Dame N'Doye'nin Trabzonspor'un resmi sitesinden yayınlanan fotoğraflarındaki yüzüğü büyük ilgi gördü. Senegalli forvetin, bayrağımızın sembolü olan ay-yıldızlı yüzük takması büyük beğeni topladı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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