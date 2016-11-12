Başbakan Binali Yıldırım dün Trabzon'da halka seslendi ve Trabzonspor'u göreve çağırdı.

Akyazı Stadı'nın tamamlandığını söyleyen Başbakan Yıldırım, ''Stadyum bitti. Trabzon'un stadyumu bitti. Biz görevimizi yaptık, artık iş Trabzonspor'da. 'Stat' dediler en güzelini yaptık. Şimdi de artık sıra Karadeniz'in bordo-mavili yiğitlerinde. Onların da en güzel şekilde başarılarını görmek istiyoruz. Güzel bir şehir hastanesi yapacağız. Trabzon'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.