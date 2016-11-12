Sağ beke Richards
Trabzonspor yönetiminin sezon başında kadrosuna katamadığı Micah Richards için girişimler tekrar başladı. İngiliz basınına göre de Trabzonspor bu transferde rakiplerine oranla bir adım önde
Bordo-mavili kulüpte ara transfer dönemi için hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Avrupa, Güney Amerika ve Afrika'da futbolcu arayışlarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, sezon başında transfer edemediği oyuncuları devre arasında kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. İngiliz basınına göre de Karadeniz ekibi, Aston Villa'lı İngiliz futbolcu Micah Richards için görüşmelere başladı. Sezon başında alınamayan oyuncunun devre arasında satılmasının gündemde olduğunun vurgulandığı habere göre Trabzonspor yönetimi, futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında rakiplerine göre bir adım önde.
2019'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Savunmanın bağında ve stoperde de forma giyebilen 28 yaşındaki yıldız, bu sezon takımında sadece üç maçta sahaya çıkabildi. Geçen sezon ise Aston Villa ile EPL'de 24 maçın 23'üne 11'de başlamıştı. Trabzonspor kulübünün Richards'ı transfer etmesi durumunda, kiralama formülünü devreye sokacağı ve satın alma opsiyonunu da alacağı öğrenildi. Aston Villa ile 2019'a kadar sözleşmesi olan Richards'ın satın alma opsiyonunun 3 milyon euro olacağı da gelen haberler arasında. 1.80 boyundaki futbolcu İngiltere Milli Takımı ile 13 maça çıktı ve 1 gol attı.
Yunus Emre SEL
2019'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Savunmanın bağında ve stoperde de forma giyebilen 28 yaşındaki yıldız, bu sezon takımında sadece üç maçta sahaya çıkabildi. Geçen sezon ise Aston Villa ile EPL'de 24 maçın 23'üne 11'de başlamıştı. Trabzonspor kulübünün Richards'ı transfer etmesi durumunda, kiralama formülünü devreye sokacağı ve satın alma opsiyonunu da alacağı öğrenildi. Aston Villa ile 2019'a kadar sözleşmesi olan Richards'ın satın alma opsiyonunun 3 milyon euro olacağı da gelen haberler arasında. 1.80 boyundaki futbolcu İngiltere Milli Takımı ile 13 maça çıktı ve 1 gol attı.
Yunus Emre SEL
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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