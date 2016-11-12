Öncelik forvet hattında

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin devre arasına kadar takımı üst basamaklara doğru taşımanın hesaplarını yaparken, bir yandan da nokta transferler için düğmeye bastı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 10 haftasında takımın sergilediği performans ve aldığı saha sonuçları bordo-mavilileri kış transfer döneminde yeniden arayışa itti. Teknik Direktör Ersun Yanal, takımı devre arasına kadar üst basamaklara doğru tırmandıracak performansı ortaya koyması için yoğun bir çalışma temposu uygularken, bir taraftan ise takımın ihtiyaç duyduğu mevkilere nokta transferler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yanal'ın, kış transfer dönemindeki hedeflerinden biride yedek kulübesini güçlendirmek.



Yanal, devre arasını kadar bekleyecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, devre arasına yönelik transfer çalışmalarının sürmesine rağmen ligin ara dönemine kadar kalan 7. haftalık bölümde bazı bölgelerdeki isimlerin performanslarını yakından takip edecek ve buna göre transfer edilecek isimler hakkında net karar verecek. Özellikle forvet hattındaki oyuncuların performansından memnun olmayan deneyimli teknik adamın, sağ bek, stoper ve forvet hattı için yönetim ile fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.



Yedek kulübesi güçlenecek

Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal'ın devre arasındaki en büyük hedeflerinden biri de yedek kulübesini güçlendirmek. Transfer döneminde ilk 11'e direkt katkı sağlayacak isimlerin peşinde olan bordo-mavililer, bunun yanı sıra yedek kulübesini de güçlendirmeyi düşünüyor. Özellikle son oynanan maçlarda takımın oynadığı futbol tatmin etse de oyuna katkı sağlayabilecek ve etki edebilecek oyuncuların azlığı Ersun Yanal'ı yeni isimleri transfer ederek yedek kulübesini güçlendirmeye itti.



Eksikler giderilecek

Trabzonspor yönetimi sezon başında olduğu gibi koordineli bir şekilde transfer politikasını sürdürecek. UEFA'nın belirlemiş olduğu bütçe kısıtlaması nedeniyle sezon başında bir takım sıkıntılar yaşayan bordo-mavililer, ocak ayının başında başlayacak olan ve sonuna kadar sürecek olan transfer döneminde ekonomik açıdan biraz daha rahatlamış durumda. Yönetim, Scout ekibi ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın birlikte yürüttüğü transfer çalışmalarında bordo-mavililerin devre arasında eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor. Bu noktada transfer edilecek olan isimler belirlenirken, bu transferlerin gerçekleşmesinde bordo-mavili takımın güncel durumu önemli rol oynayacak.