Kombine 20 bini geçti

AKYAZI kombineleri yoğun ilgi görüyor. Çeşitli kampanyalar başlatarak Akyazı Stadı'nı doldurmayı hedefleyen yönetim, bu yönde çalışmalarını sürdürürken, kombine satışlarının şu ana kadar 20 bini geçtiği belirtildi. Akyazı Stadı'na geçildikten sonra satışların artması bekleniyor.