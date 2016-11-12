 Kombine 20 bini geçti – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Kombine 20 bini geçti

    Kombine 20 bini geçti
    AKYAZI kombineleri yoğun ilgi görüyor. Çeşitli kampanyalar başlatarak Akyazı Stadı'nı doldurmayı hedefleyen yönetim, bu yönde çalışmalarını sürdürürken, kombine satışlarının şu ana kadar 20 bini geçtiği belirtildi. Akyazı Stadı'na geçildikten sonra satışların artması bekleniyor.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:18
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