Kaleci Esteban geri döndü
TRABZONSPOR'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban, milli takımdan izin isteyerek döndü. Kaptan Onur Recep Kıvrak'ın sakatlığında formayı kapmak isteyen tecrübeli file bekçisi antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekti. Sağlık kurulunun yoğun tedavi programı uyguladığı Onur'un ise Antalyaspor maçına yetiştirilmesi için tüm imkanları seferber ettiği dile getirildi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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