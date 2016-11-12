Kaleci Esteban geri döndü

TRABZONSPOR'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban, milli takımdan izin isteyerek döndü. Kaptan Onur Recep Kıvrak'ın sakatlığında formayı kapmak isteyen tecrübeli file bekçisi antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekti. Sağlık kurulunun yoğun tedavi programı uyguladığı Onur'un ise Antalyaspor maçına yetiştirilmesi için tüm imkanları seferber ettiği dile getirildi.