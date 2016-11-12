Fırtına millilerden yoksun çalıştı

Kulübün açıklamasında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Antrenmana milli oyuncular Onazi, Akakpo, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Durica, Bero ve Sheidaev'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Onur Recep Kıvrak ile Güray Vural'ın katılmadığı bildirildi.