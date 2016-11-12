Fırtına millilerden yoksun çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Antrenmana milli oyuncular Onazi, Akakpo, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Durica, Bero ve Sheidaev'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Onur Recep Kıvrak ile Güray Vural'ın katılmadığı bildirildi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:23
- Burak kafa karıştırdı!
Toplam 6
Yorum
rebell Amannnnn... bu futbol katili vatandas kesinlikle gelmesin
- İngilizlerden Mikel iddiası
Toplam 5
Yorum
İsimsiz İhtiyaç duyulmayan tek bölge. Duyanda sanar orda Xavi-İniesta ikilisi var :)) Mikel geldi de ihtiyaç duyup duyulmaması kaldı
- Şişmanoğlu’na ‘izin’ çıkmadı
Toplam 3
Yorum
VDTSZGN Şişmanoğlu kötü topçu değil lakin Beşiktaşın hedeflerine taşıyacak çapta değil tek şansızlığı forwet olması kanatlarda oynayabilirse kalabilir yada gelecek vaad eden atılım yapacak bir oyuncu ile takas edilebilir...Mesela Edin VİSCA ile...
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