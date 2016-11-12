 Fırtına millilerden yoksun çalıştı – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Fırtına millilerden yoksun çalıştı

    Fırtına millilerden yoksun çalıştı

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün açıklamasında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

    Antrenmana milli oyuncular Onazi, Akakpo, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Durica, Bero ve Sheidaev'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Onur Recep Kıvrak ile Güray Vural'ın katılmadığı bildirildi.

    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:23
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