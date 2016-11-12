"Biraz zamana ihtiyaç var"
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Akyazı Stadı'na geçmek için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu, ligin 11. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasının Hüseyin Avni Aker Stadı'na bir veda maçı şeklinde görüldüğünü söyledi.
Çim seriminin tamamlanmasının ardından bakımı için bazı işlemlerin yapılacağını ve daha sonra hibritlendirme çalışmalarının gerçekleştirileceğini kaydeden Saral, şöyle devam etti:
"Havaların iyi gitmesi halinde hibrit işlemi de 10 gün sürecek. Bazı testler, stat genelinde de düzenlemeler yapmak gerekiyor. Bunun yanında da stadın devir işlemleri var. Bu kadar bekledik, son dakikaya sıkıştırıp taraftara kötü bir görüntü izletmek, stadı eksiklerle açmak istemiyoruz. Akyazı Stadı'na geçmemiz için biraz daha zamana ihtiyaç var."
Antalyaspor maçının Akyazı Stadı'nda oynanmasının uygun olmadığını kaydeden Saral, bu karşılaşmanın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacağını dile getirerek, "Antalyaspor maçı bir veda maçı şeklinde gözüküyor. Bütün taraftarlarımızın bu maçta stadı doldurmasını istiyoruz. Avni Aker'e yakışır bir şekilde veda maçı oynamalıyız." ifadelerini kullandı.
Futbolculardan taraftarlara mesaj
Bu arada Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular, taraftara seslendi ve takıma destek olmaları çağrısında bulundu.
Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda futbolcular Trabzonspor'u anlattı. Aynı videoda taraftara destek çağrısı yapan teknik direktör Ersun Yanal, "Yepyeni bir statta büyük bir coşkuyla 50. yıla merhaba diyoruz. Kombine ve formalarınızı alın, kulübünüze sahip çıkın" ifadelerine yer verdi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:26
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Yorum
aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
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Yorum
Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
Toplam 2
Yorum
Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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