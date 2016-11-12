Başkandan 61 numaralı forma

Başkan ?Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen Trabzon'un yeni Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Muharrem Usta, Arıkan'a yeni görevinde başarı dileyerek kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti. Ziyarette sıcak bir sohbet gerçekleştirildi.