Başkandan 61 numaralı forma
Başkan ?Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen Trabzon'un yeni Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Muharrem Usta, Arıkan'a yeni görevinde başarı dileyerek kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti. Ziyarette sıcak bir sohbet gerçekleştirildi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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