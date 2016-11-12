 Aksoy: 32 bin forma satıldı – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Aksoy: 32 bin forma satıldı

    Aksoy: 32 bin forma satıldı

    Bordo-mavili yönetim, 120 bin forma satarak 2010-11 sezonundaki 79 bin forma satışının üzerine çıkmayı ve kulübe önemli bir girdi sağlamayı hedefliyor.

    Bordo-mavililerde şu ana kadar yaklaşık 32 bin forma satışı gerçekleştirildiği açıklandı. TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, 120 bin forma hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. Bugüne kadar yapılan forma satışlarından memnun olduklarını belirten Aksoy, "Yeni sezon forma satışları iyi gidiyor. Şu ana kadar 32 bin civarında forma satıldı. Saha sonuçları ister istemez satışları etkiliyor. Başarılı sonuçlarla birlikte forma satışlarımızı da artırmayı hedefliyoruz" dedi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:05
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