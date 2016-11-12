Aksoy: 32 bin forma satıldı
Bordo-mavili yönetim, 120 bin forma satarak 2010-11 sezonundaki 79 bin forma satışının üzerine çıkmayı ve kulübe önemli bir girdi sağlamayı hedefliyor.
Bordo-mavililerde şu ana kadar yaklaşık 32 bin forma satışı gerçekleştirildiği açıklandı. TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, 120 bin forma hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. Bugüne kadar yapılan forma satışlarından memnun olduklarını belirten Aksoy, "Yeni sezon forma satışları iyi gidiyor. Şu ana kadar 32 bin civarında forma satıldı. Saha sonuçları ister istemez satışları etkiliyor. Başarılı sonuçlarla birlikte forma satışlarımızı da artırmayı hedefliyoruz" dedi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
Aksoy: 32 bin forma satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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