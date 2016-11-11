 Yusuf Erdoğan'ın sağlık durumu – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    'ın sağlık durumu

    Yusuf Erdoğan'ın sağlık durumu

    Trabzonspor Kulübü, kaval kemiğine aldığı darbe sonucu sakatlanan 'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

    Kulüp doktoru Op.Dr. Ufuk Şentürk tarafından futbolcunun sağlık durumu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
    "Futbolcumuzda, posttravmatik kemik iliği ödemi, diz eklemi efüzyonu, şiddetli yumuşak doku zedelenmesi, pretibial cilt defekti ve ayak bileği dış yan bağ zorlanması mevcuttu. Sakatlanmasının hemen ardından kendisine saha içinde koruyucu ve buz tedavisi uygulanmıştır. Futbolcumuz bu sert müdahale nedeniyle kaval kemiğinin kırılmasını şans eseri ucuz atlatmış, devam eden tıbbi uygulamalara da hızlı bir şekilde cevap vermiştir."
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:48
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