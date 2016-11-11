Yusuf Erdoğan'ın sağlık durumu
Trabzonspor Kulübü, kaval kemiğine aldığı darbe sonucu sakatlanan Yusuf Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.
Kulüp doktoru Op.Dr. Ufuk Şentürk tarafından futbolcunun sağlık durumu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Futbolcumuzda, posttravmatik kemik iliği ödemi, diz eklemi efüzyonu, şiddetli yumuşak doku zedelenmesi, pretibial cilt defekti ve ayak bileği dış yan bağ zorlanması mevcuttu. Sakatlanmasının hemen ardından kendisine saha içinde koruyucu ve buz tedavisi uygulanmıştır. Futbolcumuz bu sert müdahale nedeniyle kaval kemiğinin kırılmasını şans eseri ucuz atlatmış, devam eden tıbbi uygulamalara da hızlı bir şekilde cevap vermiştir."
"Futbolcumuzda, posttravmatik kemik iliği ödemi, diz eklemi efüzyonu, şiddetli yumuşak doku zedelenmesi, pretibial cilt defekti ve ayak bileği dış yan bağ zorlanması mevcuttu. Sakatlanmasının hemen ardından kendisine saha içinde koruyucu ve buz tedavisi uygulanmıştır. Futbolcumuz bu sert müdahale nedeniyle kaval kemiğinin kırılmasını şans eseri ucuz atlatmış, devam eden tıbbi uygulamalara da hızlı bir şekilde cevap vermiştir."
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tolgay Arslan’dan Napoli açıklaması
Toplam 1
Yorum
Kar Karadenizli olduğun ne kadar da belli. Tebrikler...
- İlk hedef 3'te 3
Toplam 2
Yorum
G Yarınki maçta kadro Volkan Gökhan Yalçın Mehmet Hasan Tolga Oğuzhan Hakan arda Volkan Burak on biriyle çıkmalı hoca ofansif oynamalıyız
- Her şey galibiyet için
Toplam 2
Yorum
Muslera Aslan sana sonuna kadar katiliyorum selcuk semih sabri oynamasin kazaniriz
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