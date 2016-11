Transfer çalışmalarının sürdüğüne değinen Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın , "Her geçen gün transfer konusunu daha da netleştiriyoruz. Hep beraber scout ekibi, başkan, hoca, oturup sürekli konuşuyoruz. İsteklerimiz doğrultusunda maçlar izlenip görüşmeler yapılıyor bu süre içinde. Devre arası transfer dönemi başladığında herkes nerelere hangi oyuncuları transfer edeceğimizi görecek" dedi. Ocak ayında eksikliklerini gidereceklerini kaydeden Aydın, "Scout ekibi, Trabzonspor 'a uyacak, kadroda yer bulacağını düşündükleri oyuncuları bizimle paylaşıyor. 3-4 transfer yapacağız. Her şey iyi olacak" ifadesini kullandı.Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, kadro kalitesine ve ortaya koydukları futbola bakıldığında, 11 puandan daha fazlasını hak ettiklerini söyledi ve transfer müjdesi verdi. Takım olmayı başarmaları gerektiğinin altını çizen Aydın, "Biraz da futbol şansı yanınızda olacak. Önümüzdeki dönem bu şansızlığı üzerimizden atıp bir takım olarak sahaya çıkarak inşallah hak ettiğimiz yerde olacağız. Beşiktaş derbisi bize umut verdi. Türkiye liginin en iyi takımlarından birine karşı iyi futbol oynadık. 2-0 geriye düştüğümüz maçta takımın direnci çok iyiydi. Hakem tarafında her zaman olduğu gibi sıkıntı yaşadık" diye konuştu.