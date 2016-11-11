Trabzonspor eksik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınmanın ardından aerobik koşu yaptığı bildirildi.
Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.
Bordo-mavililer, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:07
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Toplam 4
Yorum
Bilinmez Edin viska en dogru tranfer
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 4
Yorum
eroğlu Türkiyedeki futbolcular buradaki düzene uyuyor. Yurt dışında ise yeni bir başlangıc ve de ben iyiyim anlayışı, kişiye başarı getiriyor. Keşke yurt dışındaki kafayla Türkiyede de oynayabilseler.
- De Boer geliyor
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SALİH BENCE YANLIŞ BİR KARAR OLUR. ZATEN BÖYLE YAPTIĞIMIZ İÇİN HEP GEÇİCİ BAŞARILAR ELDE EDİLİYOR. OYSA GEREKLİ OLAN KALICI BAŞARI.
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