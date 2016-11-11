 Trabzonspor eksik çalıştı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Trabzonspor eksik çalıştı

    Trabzonspor eksik çalıştı

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınmanın ardından aerobik koşu yaptığı bildirildi.

    Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

    Bordo-mavililer, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:07
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