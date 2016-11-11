Trabzonspor, 32 bin forma sattı

Trabzonspor yönetimi, yeni sezonda 120 bin forma satarak 2010-11 futbol sezonundaki 79 bin forma satışının üzerine çıkmayı ve kulübe önemli bir girdi sağlamayı hedefliyor. Bu anlamda çalışmalarını sürdüren bordo mavililerde şuana kadar yaklaşık 32 bin forma satışı gerçekleştirildiği açıklandı.



"SAHA SONUÇLARI ETKİLİYOR"

Trabzonspor TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, DHA'ya yaptığı açıklamada 120 bin forma hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. Bugüne kadar yapılan forma satışlarından memnun olduklarını belirten Aksoy, "Yeni sezon forma satışları iyi gidiyor. Şuana kadar 32 bin civarında forma satışı gerçekleştirdik. Saha sonuçları ister istemez satışları etkiliyor. Başarılı sonuçlarla birlikte forma satışlarımızı da artırmayı hedefliyoruz" dedi.



KOMBİNELER İLGİ GÖRÜYOR

Bu arada Trabzonspor'un Akyazı Stadı'na yönelik gerçekleştirdiği kombine satışları yoğun ilgi görüyor. Çeşitli kampanyalar başlatarak Akyazı Stadı'nı doldurmayı hedefleyen bordo mavili yönetim, bu yönde çalışmalarını sürdürürken, kombine satışlarının şu ana kadar 20 bini geçtiği belirtildi. Trabzonspor yönetimi, Akyazı Stadı'na geçilmesiyle birlikte kombine satışlarının artacağına inanıyor.



BAŞKAN USTA: "İNANAN MİLYONLARLA HEDEFE VARACAĞIZ"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran Trabzonsporlu taraftarların yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabı twitterdan paylaşarak, "Bu günleri tekrar yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İnanan milyonlarla engebeli yolları aşıp hedefe varacağız" ifadelerini kullandı.