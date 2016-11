"Trabzon şehrine bakınca bazıları..."

Trabzonspor formasıyla bu sezon 2 kupa ve 5 lig maçında toplam 451 dakika forma giyip 3 gol kaydeden Dame N'doye, bordo mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Yeniden yapılanma sürecinde olduklarını belirten N'Doye, ''Bu sezon önemli olan hocamızın da söylediği gibi oyuncuların performanslarından ziyade gelecek yıla yönelik bir yapılanma içerisine girmemizdir. Bu yapılanmayı en iyi şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Takımda önemli olan kimin gol attığı değil takımın kazanmasıdır. Yapılanma sezonu olarak adlandırdığımız bu yıl kazanacağımız her puanın çok büyük önemi var. Takım olarak kendimizi gelecek yıla hazırlıyoruz" diye konuştu.

"İŞİMİ YAPIYORUM"

Trabzon'da mutlu olduklarını dile getiren N'Doye, şöyle devam etti:

"Trabzon'a bakınca bazıları yapılacak çok bir şeyin olmadığını söyleyebilir ama ben ve ailem için her şehir aynı. Futbol oynamak için buradayız ve işimizi yapıyoruz. İşimizi iyi yapabilmek için de en iyisini vermek zorundayız. Futbol kariyerim boyunca adaptasyon anlamında bir sıkıntı yaşamadım. Doğal olarak burada da yaşamıyorum."

"UYUM ÇOK ÖNEMLİ"

Takımın yapılanması kapsamında oyuncuların birbirini tanımasının çok önemli olduğunu vurgulayan Senegalli futbolcu, şunları söyledi:

"Daha önce Durica ile birlikte 3 yıl forma giymiştik. Birbirimizi tanıyoruz. Şimdi tüm takımla aynı şekilde birbirimize yakın olup bunu başardığımızda gelecek yıl her şey daha iyi olacaktır."

"AKYAZI GÜZEL BİR STADYUM"

Akyazı Stadı'nın önemli olduğunu söyleyen N'Doye, şöyle konuştu:

"Şehir için, taraftarlar için ve takım için güzel bir stadyum oldu. Taraftarlarımızın seslerini daha fazla duyacağımızı ümit ediyorum. Maç içinde onların etkisini daha fazla hissedebileceğiz."

"HER MAÇA TAKIMIM İÇİN ÇIKIYORUM"

Kendisi için ligde ve kupada mücadele etmenin aynı olduğunu belirten N'Doye, şöyle devam etti:

"Lig ve kupa arasında bir fark görmüyorum, çünkü her maça takımım ve kazanmak için çıkıyorum. Takımım için her an gol atmak istiyorum. Benim için takımın hedefleri kendi hedeflerimin daha üstündedir."

"PARA BENİM İÇİN İKİNCİ PLANDA"

N'Doye, paranın kendisi için ikinci planda olduğunu ifade ederek, "Ben 31 yaşındayım. Bu zamana kadar pek çok ligde çok maç oynadım. Futbolu sevdiğim için de devam ediyorum. Şuan Trabzonspor'dayım ve kesinlikle para benim için ikinci planda. Ben kariyerimi güzel bir şekilde ilerletmek için Trabzonspor'dayım. Bu nedenle tek isteğim çok çalışmak ve takımıma katkı sağlamak."

"TARAFTARLARIMIZI BİRAZ DAHA SABIRLI OLSUN"

Taraftarlara da seslenen Dame N'Doye, "Trabzonspor bu şehrin takımıdır, taraftarların takımıdır. Hocamızın söylediği gibi yeni yapılanma aşamasında biraz daha takımın zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle taraftarlarımızı biraz daha sabırlı olmaya davet ediyorum. Çünkü taraftarlarımızın yaptığı her şey direkt olarak takımı etkileyecektir. Maç kazandığımızda her şey daha güzel oluyor. Takım havaya giriyor. Taraftarlarımızın desteğiyle takımı iyi yerlere çıkartacağımızı düşünüyorum."

"FAVORİM HAMSİ"

Ev dışında çok fazla yemek yemediğini söyleyen N'Doye, "Eşim Senagal mutfağından yemekler yapıyor. Dışarıya çıktığımda en çok hamsiyi tercih ediyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.