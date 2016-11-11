Tahkim’den Deniz Ateş Bitnel’e ‘hayır’
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:54
- Beşiktaş'ta Taison bombası!
Toplam 3
Yorum
ozi Sol Kanatta Sıkıntımız Var.Q7 Sağ Kanada Geçince Sol da Sol Kanada Geçince Sağda Boşluk Var.Eğer Bu Adam Gelirse Varya Türkiyenin En Büyük Transfer Olur.Adam Mütiş Ötesi
- Mükemmel ikili
Toplam 1
Yorum
ali kaba atibayı takımda kaptan olarak görmek istiyoruz ,yönetim bunu değerlendirin kaptanlık çok yakışacaktır atiba ya,
- Bektaş, Elazığ’da
Toplam 1
Yorum
harputlu Bayram hoca kişiliği ve futbol bilgisiyle mükemmel bir kişilik.Elazığspora çok faydası muhakkak olacaktır.Allah yardımcısı olsun.Yolu acık olsun.
Tahkim’den Deniz Ateş Bitnel’e ‘hayır’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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