 Tahkim’den Deniz Ateş Bitnel’e ‘hayır’ – Fotomaç – 11 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Tahkim’den ’e ‘hayır’

    Tahkim’den Deniz Ateş Bitnel’e ‘hayır’
    , Tahkim Kurulu, A klasman hakemi 'e 'nın verdiği 60 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı. Kurulun, verilen cezada sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle Bitnel'in itirazını reddettiği ve cezanın onanmasına oy birliği ile karar verdiği belirtildi. Bitnel, kokartını zaten kaybetmişti.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tahkim’den Deniz Ateş Bitnel’e ‘hayır’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.