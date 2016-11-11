Soudani aşkı
Dinamo Zagreb’de forma giyen sağ kanat oyuncusu için temaslar başladı. Sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcu gelmek istiyor.
Devre arasında takımın eksik yönlerini gidermek için çalışmalara başlayan Trabzonspor'un listesi büyük oranda netleşmiş durumda. 23 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson için girişimlerde bulunan bordo-mavili yönetim, orta sahanın sağı ve hücum hattı için sezon başında da gündemine aldığı Dinamo Zagreb'de forma giyen sağ kanat saha Cezayirli Soudani için yeniden düğmeye basma kararı verdi. Ligin ilk 10 haftasında gol yollarındaki sıkıntıyı ara transfer döneminde çözüme kavuşturmak isteyen yönetim, 28 yaşındaki futbolcunun işini bitirmek için ilk hamleyi de yapmış durumda.
39 MAÇTA 21 GOL ATTI
Dinamo Zagreb'in kurmaylarıyla görüşmelerini gizliden gizliye yürüten bordo-mavililer bu transferi bitirmekte kararlı. Yetenekli futbolcunun da Trabzonspor'un teklifine sıcak bakması Karadeniz ekibinin pazarlıklarda elini güçlendiren en önemli unsurlardan biri. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Soudani için 1 milyon euro ödemeyi göze alan Trabzonspor'un yöneticileri, oyuncuyu ara transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor. Bu sezon 13 karşılaşmada 6 golü bulunan Soudani, Cezayir Milli Takımı'nda da 39 maçta 21 gol kaydetti.
SOUDANİ KİMDİR
Doğum tarihi: 25 Kasım 1987
Doğum yeri: Cezayir
Boy: 1.82 / Kilo: 75
Pozisyon: Sağ kanat
Kulübü: D. Zagreb
PİERRE-MİCHEL LASOGGA İDDİASI
Devre arasında alınacak golcü işini Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın çözecek. Aydın'ın hedefi ise Hamburg'un forveti Pierre-Michel Lasogga. Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.89'luk Alman golcünün Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakabileceğini aktarması ile temaslar başladı. Bordo-mavililerin 24 yaşındaki Lasogga'yı ilk etapta kiralamak için hamle yapacağı, Hamburg'un vereceği tepkinin ise transferin rotasını belirleyeceği bildirildi.
39 MAÇTA 21 GOL ATTI
Dinamo Zagreb'in kurmaylarıyla görüşmelerini gizliden gizliye yürüten bordo-mavililer bu transferi bitirmekte kararlı. Yetenekli futbolcunun da Trabzonspor'un teklifine sıcak bakması Karadeniz ekibinin pazarlıklarda elini güçlendiren en önemli unsurlardan biri. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Soudani için 1 milyon euro ödemeyi göze alan Trabzonspor'un yöneticileri, oyuncuyu ara transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor. Bu sezon 13 karşılaşmada 6 golü bulunan Soudani, Cezayir Milli Takımı'nda da 39 maçta 21 gol kaydetti.
SOUDANİ KİMDİR
Doğum tarihi: 25 Kasım 1987
Doğum yeri: Cezayir
Boy: 1.82 / Kilo: 75
Pozisyon: Sağ kanat
Kulübü: D. Zagreb
PİERRE-MİCHEL LASOGGA İDDİASI
Devre arasında alınacak golcü işini Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın çözecek. Aydın'ın hedefi ise Hamburg'un forveti Pierre-Michel Lasogga. Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.89'luk Alman golcünün Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakabileceğini aktarması ile temaslar başladı. Bordo-mavililerin 24 yaşındaki Lasogga'yı ilk etapta kiralamak için hamle yapacağı, Hamburg'un vereceği tepkinin ise transferin rotasını belirleyeceği bildirildi.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
Bilinmez Edin viska en dogru tranfer
- Emre Çolak pişmanlığı
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Yorum
eroğlu Türkiyedeki futbolcular buradaki düzene uyuyor. Yurt dışında ise yeni bir başlangıc ve de ben iyiyim anlayışı, kişiye başarı getiriyor. Keşke yurt dışındaki kafayla Türkiyede de oynayabilseler.
- De Boer geliyor
Toplam 7
Yorum
SALİH BENCE YANLIŞ BİR KARAR OLUR. ZATEN BÖYLE YAPTIĞIMIZ İÇİN HEP GEÇİCİ BAŞARILAR ELDE EDİLİYOR. OYSA GEREKLİ OLAN KALICI BAŞARI.
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