 Soudani aşkı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
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    aşkı

    Soudani aşkı

    ’de forma giyen sağ kanat oyuncusu için temaslar başladı. Sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcu gelmek istiyor.

    Devre arasında takımın eksik yönlerini gidermek için çalışmalara başlayan Trabzonspor'un listesi büyük oranda netleşmiş durumda. 23 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson için girişimlerde bulunan bordo-mavili yönetim, orta sahanın sağı ve hücum hattı için sezon başında da gündemine aldığı Dinamo Zagreb'de forma giyen sağ kanat saha Cezayirli Soudani için yeniden düğmeye basma kararı verdi. Ligin ilk 10 haftasında gol yollarındaki sıkıntıyı ara transfer döneminde çözüme kavuşturmak isteyen yönetim, 28 yaşındaki futbolcunun işini bitirmek için ilk hamleyi de yapmış durumda.

    39 MAÇTA 21 GOL ATTI
    'in kurmaylarıyla görüşmelerini gizliden gizliye yürüten bordo-mavililer bu transferi bitirmekte kararlı. Yetenekli futbolcunun da Trabzonspor'un teklifine sıcak bakması Karadeniz ekibinin pazarlıklarda elini güçlendiren en önemli unsurlardan biri. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Soudani için 1 milyon euro ödemeyi göze alan Trabzonspor'un yöneticileri, oyuncuyu ara transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor. Bu sezon 13 karşılaşmada 6 golü bulunan , Cezayir Milli Takımı'nda da 39 maçta 21 gol kaydetti.

    SOUDANİ KİMDİR
    Doğum tarihi: 25 Kasım 1987
    Doğum yeri: Cezayir
    Boy: 1.82 / Kilo: 75
    Pozisyon: Sağ kanat
    Kulübü: D. Zagreb

    PİERRE-MİCHEL LASOGGA İDDİASI
    Devre arasında alınacak golcü işini Başkan Yardımcısı çözecek. Aydın'ın hedefi ise Hamburg'un forveti . Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.89'luk Alman golcünün Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakabileceğini aktarması ile temaslar başladı. Bordo-mavililerin 24 yaşındaki Lasogga'yı ilk etapta kiralamak için hamle yapacağı, Hamburg'un vereceği tepkinin ise transferin rotasını belirleyeceği bildirildi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:29
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