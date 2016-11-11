PFDK klasiği! Yine boş geçmedi
PFDK'dan Trabzonspor'a yine ceza geldi. Kurul, bordo-mavili taraftarların Beşiktaş derbisinde neden olduğu çirkin-kötü tezahürat ve bu eylemin 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL para cezası ile misafir tribün 405, 406 bloktaki seyircilerin elektronik biletlerinin bloke edilmesine karar verdi. Ayrıca da 30 bin TL daha (Toplam 105) ceza kesti.
BAŞKAN USTA'YA CEZA VERİLMEDİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya ceza vermedi. Kuruldan yapılan açıklamada, Usta'nın Beşiktaş'la oynanan maçtan sonra yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle sevk edildiği ancak disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından cezaya gerek olmadığı belirtildi. Usta, hakem Mete Kalkavan'ı eleştirmişti.
BAŞKAN USTA'YA CEZA VERİLMEDİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya ceza vermedi. Kuruldan yapılan açıklamada, Usta'nın Beşiktaş'la oynanan maçtan sonra yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle sevk edildiği ancak disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından cezaya gerek olmadığı belirtildi. Usta, hakem Mete Kalkavan'ı eleştirmişti.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:48
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