 "Kaval kemiğinin kırılmasını..." – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    "Kaval kemiğinin kırılmasını..."

    "Kaval kemiğinin kırılmasını..."

    Trabzonspor kulüp doktoru Op.Dr. Ufuk Şentürk, Beşiktaş maçında sakatlanan Yusuf Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.

    Bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuzda, posttravmatik kemik iliği ödemi, diz eklemi efüzyonu, şiddetli yumuşak doku zedelenmesi, pretibial cilt defekti ve ayak bileği dış yan bağ zorlanması mevcuttu. Sakatlanmasının hemen ardından kendisine saha içinde koruyucu ve buz tedavisi uygulanmıştır. Futbolcumuz bu sert müdahale nedeniyle kaval kemiğinin kırılmasını şans eseri ucuz atlatmış, devam eden tıbbi uygulamalara da hızlı bir şekilde cevap vermiştir" denildi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:52
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