 Hasretle anıyoruz – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Hasretle anıyoruz

    Hasretle anıyoruz
    , 'nin kurucusu Büyük Önder 'ün vefatının 78'inci yılı nedeniyle 'nde anma töreni düzenledi. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarının katıldığı tören saat 09.05'te yapılan saygı duruşunun ardından tamamlandı. İnternet sitesinden de "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve sonsuz bir hasretle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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