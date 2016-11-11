Fırtına’nın ayak sesleri
Süper Lig'in ilk haftalarında alınan kötü sonuçlar nedeniyle sürekli eleştirilen Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu futbol herkesi gelecek adına umutlandırdı. Başkan Muharrem Usta, "Trabzonspor'un 'evet geliyoruz' dediği bir maç oynadık" demişti. Spor otoriteleri ve taraftarlar da "Fırtına kendini hissettirmeye başladı. Her şey güzel olacak" yorumları yaptı.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:48
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