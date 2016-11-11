Castillo’nun parası hazır

Fırtına, sezon başında 3 milyon dolara transfer ettiği Castillo'nun bonservisini almak için gerekli olan 1 milyon doları devre arasında yatıracak. Trabzonspor ile League Soccer arasında yapılan anlaşmaya göre 1 milyon doların 7 Ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi gerek. Bordo-mavililerin ara transfer dönemi için ayırdığı bütçenin içerisinde Castillo'nun 1 milyon doları da var.