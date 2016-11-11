 Castillo’nun parası hazır – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    ’nun parası hazır

    Castillo’nun parası hazır
    Fırtına, sezon başında 3 milyon dolara transfer ettiği Castillo'nun bonservisini almak için gerekli olan 1 milyon doları devre arasında yatıracak. Trabzonspor ile League Soccer arasında yapılan anlaşmaya göre 1 milyon doların 7 Ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi gerek. Bordo-mavililerin ara transfer dönemi için ayırdığı bütçenin içerisinde Castillo'nun 1 milyon doları da var.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 09:59
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