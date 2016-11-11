 Bordo-mavililer güç depoladı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Bordo-mavililer güç depoladı

    Bordo-mavililer güç depoladı
    , Antalyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Denge ve kuvvet çalışması gerçekleştiren Fırtına'da sakatlıkları büyük oranda geçen Yusuf Erdoğan ve Castillo da takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığı henüz tam geçmeyen Güray ise takımdan ayrı olarak kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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