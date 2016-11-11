 Başkandan anma mesajı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Başkandan anma mesajı

    Başkandan anma mesajı
    Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 78'inci yılı nedeniyle andı. Usta, "Çağdaş medeniyet ufkuyla aklı kullanmayı hedefine koyan Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkandan anma mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle