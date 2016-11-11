 ''Adaletten nasibini almamış...'' – Fotomaç – 11 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ''Adaletten nasibini almamış...''

    ''Adaletten nasibini almamış...''

    , “Adaletten nasibini almamış Başkanı Demirören ve Başkanı Namoğlu’nu istifaya davet ediyor, ayrıca da kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararla ve kınandı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in 'adaletten nasibini almamış Federasyon Başkanı' ifadesiyle istifaya davet edildiği kınama metninde şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş- Trabzonspor müsabakası hakem Mete Kalkavan'ın maçın seyrini değiştiren kararları ile hafızalarda yer edindi. Trabzonspor'un geçmişte olduğu gibi sistematik olarak haksızlığa uğradığı gerçeğini bir kez daha müşahade etmiş olduk. Şehir olarak çok da yabancısı olmadığımız ve Türk futbolundaki tükenmişliğin en üst seviyeye ulaştığının bir göstergesi olan haksız uygulama ve hakem hataları artık bir duruşu, bir eylemi zaruret haline getirmiştir. Adalet talebimize duyarsız kalan TFF bu tarafgir yaklaşımı ile Türk futbolunun bir yerlere gelemeyeceğini yüksek sesle burada bir kez daha dile getirmek istiyoruz. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu istifaya davet ediyor, ayrıca kınıyoruz."
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Adaletten nasibini almamış...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.