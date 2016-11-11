''Adaletten nasibini almamış...''
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, “Adaletten nasibini almamış TFF Başkanı Demirören ve MHK Başkanı Namoğlu’nu istifaya davet ediyor, ayrıca da kınıyoruz” açıklamasını yaptı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararla TFF ve MHK kınandı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in 'adaletten nasibini almamış Federasyon Başkanı' ifadesiyle istifaya davet edildiği kınama metninde şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş- Trabzonspor müsabakası hakem Mete Kalkavan'ın maçın seyrini değiştiren kararları ile hafızalarda yer edindi. Trabzonspor'un geçmişte olduğu gibi sistematik olarak haksızlığa uğradığı gerçeğini bir kez daha müşahade etmiş olduk. Şehir olarak çok da yabancısı olmadığımız ve Türk futbolundaki tükenmişliğin en üst seviyeye ulaştığının bir göstergesi olan haksız uygulama ve hakem hataları artık bir duruşu, bir eylemi zaruret haline getirmiştir. Adalet talebimize duyarsız kalan TFF bu tarafgir yaklaşımı ile Türk futbolunun bir yerlere gelemeyeceğini yüksek sesle burada bir kez daha dile getirmek istiyoruz. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu istifaya davet ediyor, ayrıca kınıyoruz."
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerli ve G.Saraylı dayanışması
Toplam 1
Yorum
baha olması gereken bu ınsanları bosu bosuna gerıyorlar yıllar once beraber derbı seyrederdık yıne oyle olmalı ve ıyı olan kazanmalı tatlı rekabet surmelı
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 99
Yorum
emre. ne.olursa.olsun.sampıyon.galatasaray.olacak..bu.sene.galatasaray.daha.sanslı
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 2
Yorum
Muharrem Türk futbolcularının gelişmemesin tek nedeni Türkiye de kalması bir çok iyi kalitedeki Türk futbolcular hem yabancı oyuncuların yedeği olmak zorunda kalıyor
''Adaletten nasibini almamış...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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