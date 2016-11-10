 Vakit tamam – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Vakit tamam

    Vakit tamam
    Bordo-mavili kulüp, yapımında son aşamaya gelinen Akyazı Stadı'na yönelik hazırlanan videolarla taraftara çağrıda bulunuyor. Kulübe ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda taraftarlara 'hazırlanın' çağrısı yapılırken, "Emek verdik, sabırsızlandık. Hazırlanın, vakit tamam. Fırtına geliyor" ifadelerine yer veriliyor.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:57
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